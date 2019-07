Dimitri Vegas & Like Mike minder dan anderhalf uur na show Tomorrowland op Suikerrock

Kort na 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag zijn Dimitri Vegas & Like Mike op het Tiense stadsfestival Suikerrock aan hun dj-set begonnen, 1 uur en 15 minuten nadat ze omstreeks 23.50 uur hun show afsloten op de Mainstage van Tomorrowland in Boom. Beide broers staan tijdens de twee weekends van Tomorrowland in totaal vier keer geprogrammeerd. Zondag om 21.05 uur spelen ze er een laatste keer op het podium “Smash The House”. De beide Griekse broers zijn al 14 jaar actief als dj’s en behoren ondertussen tot het kruim van de dj-wereld. In Tomorrowland concerteren ze al tien jaar na mekaar op het hoofdpodium. Ze zijn ook actief op de grootste mainstreamfestivals ter wereld.

Om hen tijdig op Suikerrock te brengen, zetten de organisatoren enkele limousines in en werd ook beroep gedaan op politiebegeleiding vanaf de afrit Tienen van de E40. De afstand tussen Boom en Tienen via de A12 en E40 bedraagt ongeveer 70,5 km.

bron: Belga