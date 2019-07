Dertigtal gewonden nadat boomtak op toeschouwers in openluchttheater valt

In het noorden van Duitsland zijn zaterdag 29 mensen in een openluchttheater gewond geraakt nadat een grote boomtak afkraakte en in het publiek neerkwam. Zes personen zijn er erg aan toe, meldt de politie. De voorstelling in Schwerin, een stad in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, werd stilgelegd en de gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. De overige toeschouwers werden verzocht naar huis te gaan. Meer details heeft de politie niet verstrekt, maar volgens de krant Schweriner Volkszeitung zou de tak zijn terechtgekomen op een mobiel bierkraam.

bron:Â Belga