Crisis Soedan – Politie gebruikt traangas tegen manifestanten die onderzoek naar sit-in verwerpen

De Soedanese politie heeft zondag in de hoofdstad Khartoem traangasgranaten afgeschoten tegen tientallen manifestanten die een nieuw onderzoek eisen naar het gewelddadig uiteendrijven van een sit-in op 3 juni. Een onderzoek concludeerde zaterdag dat acht paramilitairen betrokken waren bij het met geweld uit elkaar drijven van een vreedzame sit-in voor de hoofdzetel van het leger in Khartoem.

De manifestanten verwerpen de resultaten van het onderzoek omdat de onderzoekscommissie spreekt over een veel lager aantal slachtoffers, en omdat er geen verantwoordelijkheid wordt toegeschreven aan de militaire raad, die sinds de val van president Omar al-Bashir aan de macht is.

Volgens medische bronnen dichtbij de oppositie werden op 3 juni 127 manifestanten gedood en raakten honderden anderen gewond. Volgens de onderzoekscommissie vielen 17 doden bij het uiteendrijven van de sit-in en kwamen 87 mensen om tussen 3 en 10 juni.

De oppositie klaagt aan dat het onderzoek werd aangevraagd door de militaire raad, terwijl zij net die raad ervan beschuldigt achter de gewelddadige repressie te zitten.

De oproerpolitie heeft traangas afgevuurd naar de manifestanten zondag, sommige demonstranten gooiden stenen naar de ordediensten.

Bron: Belga