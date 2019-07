Claire Orcel springt WK-limiet op Franse kampioenschappen

Hoogspringster Claire Orcel heeft zich geplaatst voor het WK atletiek in Doha (28 september-6 oktober). Orcel sprong de WK-limiet van 1m94 op de Franse kampioenschappen in Saint-Etienne. Ze verbeterde daarmee haar persoonlijk record van 1m91, dat ze vorige week op de KBC Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder neerzette. Orcel won de hoogspringcompetitie in Saint-Etienne ook. De 21-jarige Brusselse, die de dubbele nationaliteit Belgisch-Frans bezit, sprong de gevraagde 1m94 bij haar derde poging. Vervolgens probeerde ze het nog op 1m96, maar zonder succes.

Orcel werd twee weken geleden vijfde op het EK atletiek U23 in het Zweedse Gävle.







bron: Belga