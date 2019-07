“Deze twitterfunctie had er nooit mogen komen”

De man die tien jaar geleden de functie bedacht om snel tweets te delen heeft enorm veel spijt van zijn uitvinding. “Het voelt alsof we kleuters doorgeladen geweren gaven.”

Chris Wetherell, die ondertussen niet meer werkt bij Twitter, ontwikkelde de functie zodat “stemmen beter gehoord konden worden.” Maar toen de functie eenmaal live ging, zag Wetherell al snel zijn fout in. “We hebben een vierjarige een shotgun gegeven”, zegt hij tegen Buzzfeed News. “Dat dacht ik al op het moment dat de functie online werd gezet. Het maakt me doods- en doodsbang.”

Voor de functie bestond, kopieerden twitteraars tweets en plaatsten er dan de letters RT bij. Omdat dat nogal omslachtig was, vond Wehterell de retweet uit. “Toen we het ontwikkelden hebben we nooit nagedacht over bredere sociale vragen als ‘wat gaat er gedeeld worden’. Daar werd nooit over nagedacht.”

Valse informatie

Niet snel na de lancering van de retweet begonnen extremisten en andere kwaadwillenden de functie te misbruiken. Zo kon heel wat valse informatie met een simpele klik verspreid worden. De CEO van Twitter, Jack Dorsey en hoofdproductontwikkelaar Jason Goldman zijn zelfs van mening dat de retweet het grootste probleem is op hun sociale netwerk.