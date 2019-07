WK zwemmen – Debutante Vermeiren staat in de halve finales op 50m schoolslag, Lecluyse is uitgeschakeld

Fleur Vermeiren heeft zich zaterdag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju geplaatst voor de halve finales van de 50m schoolslag. De zeventienjarige Antwerpse klokte 31.36 (persoonlijk record: 31.14), en werd daarmee zestiende in reeksen, net voldoende voor een plaats in de halve finales. Voor Fanny Lecluyse zit het WK erop. De 27-jarige West-Vlaamse finishte in 31.42 (persoonlijk record: 30.75), de achttiende tijd. De Italiaanse Benedetta Pilato was de snelste in de series in 29.98, 1.38 sneller dan Vermeiren en 1.44 sneller dan Lecluyse.

Vermeiren, die haar eerste WK bij de senioren zwemt en enkel in de 50m schoolslag in actie komt, zwemt later deze namiddag de halve finales. De finale op de 50m schoolslag staat zondagnamiddag op het programma.

Voor Lecluyse eindigt het WK met gemengde gevoelens. Vrijdag eindigde ze nog als zevende in de finale van de 200m schoolslag, haar eerste finaleplaats ooit op een WK langebaan. Op de 100m schoolslag greep ze maandag na verlies in de swim-off nipt naast een plek in de finale.

bron: Belga