Weerbericht – Wisselvallig met regen- en onweersbuien

Zaterdagochtend zijn er lokaal nog brede opklaringen maar vanaf de Franse grens komt er meer bewolking met buien die geleidelijk een onweerachtig karakter aannemen. In de namiddag en avond is er overal kans op onweer maar is het vooral in de oostelijke landshelft dat de onweders hevig kunnen zijn met veel neerslag op korte tijd, rukwinden en hagel. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 29 graden in de Kempen. In de nacht van zaterdag op zondag verwachten we veel bewolking en blijft een actieve storing over ons land slepen met nog steeds kans op onweer. Lokaal kan het tot aanzienlijke neerslaghoeveelheden komen. De minima liggen tussen 15 en 19 graden.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van soms intense regen of buien. Plaatselijk is er nog onweer mogelijk. In het noorden van het land is het mogelijk al droger met bredere opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het stilaan droger vanaf het westen maar de bewolking blijft nog overheersen. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. De wind is meestal matig en aan zee vrij krachtig uit west.

Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de voormiddag kan er nog plaatselijk wat regen of een bui vallen, nadien wordt het overal droog. De maxima schommelen tussen 21 en 25 graden.

Dinsdag begint de dag met brede opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, later gevolgd door perioden met regen of buien. Plaatselijk is ook onweer mogelijk. De maxima komen uit tussen 22 en 27 graden.

Woensdag blijft het wisselvallig met kans op enkele buien, mogelijk nog met onweer. De maxima liggen dan tussen 19 en 23 graden.

