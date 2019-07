Treinstaking – Kust en Tomorrowland correct bediend

Door een staking van het treinbegeleidingspersoneel van de onafhankelijke spoorbond OVS geldt bij de NMBS zaterdag een alternatieve dienstregeling. De focus daarbij ligt op de treinen naar de kust en de festivals. De meeste treinen richting de kust rijden, evenals de extra treinen naar Tomorrowland. “De alternatieve treindienst rijdt zoals voorzien, al is het niet uitgesloten dat er her en der nog een trein wordt geschrapt”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman zaterdagmorgen. Over het algemeen rijden drie op de vijf treinen. De helft van de S-treinen rijdt, en een derde van de L-treinen. Daarentegen rijden de meeste andere extra treinen, richting de kust en andere toeristische bestemmingen, niet.

Van sommige IC-treinen wordt de reisweg ingekort.

De trein stopt niet in de volgende stations: Bilzen, Bouwel, Diepenbeek, Glons, Hamont, Herstal, Kessel, Liers, Lommel, Milmort, Neerpelt, Nijlen, Overpelt, Tongeren.

Wie zaterdag de trein wil nemen, krijgt de raad best vooraf de routeplanner van de NMBS te raadplegen.

Aanleiding voor de staking van OVS is een conflict over vakantiedagen. De kleine spoorvakbond eist de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. De staking loopt sinds zaterdag 3 uur en duurt nog tot zondag 3 uur.

De vakbonden ACOD Spoor en ACV-Transcom staken zaterdag niet en houden vast aan onderhandelingen met de NMBS-directie.

bron:Â Belga