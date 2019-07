Tour de France – Dylan Teuns blikt tevreden terug op Tourdebuut

Dylan Teuns schoof zaterdag nog eens mee in de vroege vlucht, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter. “Al ben ik wel heel blij voor Vincenzo Nibali”, vertelde de Limburger, die zijn kopman bij Bahrain-Merida in Val Thorens zag winnen. “Hij wint en ik pak eerder een ritzege. Dit was een heel geslaagde Tour voor mij.” “Ik wist dat het moeilijk ging worden om voorop te blijven in zo’n ingekorte rit”, bekende hij. “Ze gaven ons niet veel voorsprong, dat had ik wel gedacht, en was het niet genoeg, alleen Vincenzo kon de favorieten weerstaan. Hij had echt goede benen en ik was net niet goed genoeg vandaag om dat wel te kunnen. De rit was te kort, maar goed, ik ben blij voor Vincenzo. Mikken op een klassement was hier te moeilijk na zo’n zware Giro, maar nu komt zijn klasse terug naar boven. Hij was vandaag heel goed, gisteren ook al: de laatste week was zijn sterkste week in deze Tour en hij wordt beloond met een overwinning.”

Teuns zorgde in de eerste Tourweek voor de eerste Belgische zege, later volgden Thomas De Gendt en Wout van Aert zijn voorbeeld. “Ik blik persoonlijk terug op een zeer geslaagde Tour. Winnen op La Planche des Belles Filles: mijn naam staat voor altijd op die erelijst en dat vind ik toch heel wat. Vergeet ook niet, het was slechts mijn eerste Tour. Ik ben meer dan tevreden. Die zege vergeet ik nooit meer en ik was vier keer mee in een ontsnapping waarvan twee keer top tien. Er is een verschil tussen Giro, Vuelta en Tour: ze duren allemaal drie weken, maar de Tour heeft toch net iets extra.”

bron: Belga