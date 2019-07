Tomorrowland – Pak minder medische interventies op regenachtige tweede dag Tomorrowland

Zaterdag zijn er een pak minder medische interventies gebeurd op Tomorrowland dan gewoonlijk. Dat meldt Kevin Beems van het Vlaamse Kruis, op basis van de meest recente balans die zaterdag rond 19.00 uur werd opgemaakt. In totaal voerde het Vlaamse Kruis al ongeveer 3.520 interventies uit, tegenover 5.000 vorige zaterdag. Van de 3.520 patiënten werden er 36 naar het ziekenhuis gebracht, hoofdzakelijk voor breuken en fracturen, al waren er ook enkele intoxicaties. Het UZA in Edegem en het AZ Sint-Maarten in Mechelen melden op zaterdag dat er geen ernstige gevallen zijn opgenomen. Alle patiënten werden ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis.

De daling in de interventies is volgens Kevin Beems van het Vlaamse Kruis te wijten aan het slechte weer. “Het is een pak minder warm dan het eerste weekend van Tomorrowland. Het is dus een rustige dag op het vlak van interventies”, zegt Beems.

bron: Belga