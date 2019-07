Tiense Mélanie De Saedeleer opent tweede festivaldag Suikerrock

MEDS alias Mélanie De Saedeleer heeft zaterdag op het hoofdpodium op de Grote Markt in Tienen de tweede dag van het stadsfestival Suikerrock afgetrapt. De Saedeleer is een Tiense die op nauwelijks 50 meter van het hoofdpodium woont. Haar muziek is een mix van R&B en soul met beats geïnspireerd door ambient soundscapes. Het regent momenteel licht in Tienen met temperaturen van rond de 20 graden.

Na de Antwerpse rockgroep Black Leather Jacket en de rauwe gitaargroep SONS, een winnaar van de Nieuwe Lichting 2018, is het straks de beurt aan de Brusselse hiphopper Zwangere Guy en de electro-rock/punk geïnspireerde sound van Goose. De meeste festivalgangers kijken wellicht vooral uit naar de dj-set van Dimitri Vegas & Like Mike omstreeks 1 uur vannacht. Beide broers hebben precies 1 uur en 10 minuten tijd om de afstand te overbruggen van het podium in Tomorrowland naar dat van Suikerrock. De organisatoren van Suikerrock hebben hiervoor enkele limousines ingeschakeld en doen vanaf de E40 tot aan het podium op de Grote Markt beroep op politiebegeleiding.

bron: Belga