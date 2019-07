Vanuit Frankrijk worden zaterdag nieuwe onweerscellen verwacht. Die buien kunnen lokaal hevig zijn met gevaar voor veel neerslag op korte tijd, hagel en in iets mindere mate felle windstoten. Daarvoor waarschuwt het KMI. In de provincies Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg geldt vanaf de middag tot komende nacht code oranje. Het KMI sluit niet uit dat in andere provincies later ook een code oranje afgekondigd wordt.

bron:Â Belga