Nyrstar – Oprichting nieuwe vennootschap is bekrachtigd

De oprichting van een nieuwe vennootschap (NewCo) waarin de activa van Nyrstar zijn ondergebracht en waarvan Trafigura 98 procent gaat controleren, is goedgekeurd door een meerderheid van de schuldeisers en bekrachtigd door het Britse hooggerechtshof. Dat maakte het Belgische zinkbedrijf vrijdag na beurs bekend. De aandeelhouders van Nyrstar controleren nog slechts 2 procent van deze NewCo. De constructie werd eerder dit jaar onderhandeld, om Nyrstar te bevrijden van zijn zware schuldenlast. Zoniet dreigde het zinkbedrijf over kop te gaan. Voor de kleine aandeelhouders betekende het akkoord dat de schuldeisers en meerderheidsaandeelhouder Trafigura hadden onderhandeld, wel zo goed als een onteigening. Zij controleren nog amper 2 procent van de nieuwe vennootschap, die in het UK gevestigd wordt.

Intussen is de jaarrekening van Nyrstar nog altijd niet goedgekeurd, omdat het wachten is op het verslag van de bedrijfsrevisor. Pas als dat verslag er is, kan een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden georganiseerd.

Bron: Belga