Nibali wint in Val Thorens laatste Alpenrit in de Tour

Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) heeft vandaag in Val Thorens de twintigste en tevens voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Haai van Messina was de enige overblijver van een vroege vlucht. De gele trui van Egan Bernal kwam in de laatste Alpenrit niet meer in gevaar. Zonder ongelukken wint de Colombiaan van Ineos morgen in Parijs zijn eerste Tour. Door de slechte klimatologische omstandigheden in de Alpen zag de Tourorganisatie zich genoodzaakt de etappe in te korten van de oorspronkelijke 130km naar 59 kilometer, waarbij de eerste 26 kilometer een rechte aanloop was naar de voet van de slotklim richting Val Thorens, een col buiten categorie van 33 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 procent.

Nadat de vroege vlucht was gelanceerd, was het in de achtergrond Jumbo-Visma dat het voortouw nam om Steven Kruijswijk nog naar de derde plaats te loodsen. Voorwaarde daarvoor was dat Julian Alaphilippe zou lossen en dat lukte uiteindelijk op dertien kilometer van de streep, net op het moment dat Nibali voorin zijn medevluchters in de steek liet. De Italiaan hield het vol tot aan de streep. Alejandro Valverde (Movistar) werd tweede, voor zijn land- en ploeggenoot Mikel Landa. Ineos controleerde in het slot en het geel van Bernal werd zelfs niet meer aangevallen, Jumbo-Visma nam genoegen met de podiumplaats voor Kruijswijk.







Morgenavond wordt deze Tour afgesloten met de traditionele sprint op de Champs-Elysées, al sinds 1975 de aankomstplaats. Vorig jaar ging de zege daar naar Alexander Kristoff, het jaar voordien was Dylan Groenewegen aan het feest.

bron: Belga