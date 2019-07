Kabila moet nederlaag incasseren bij verkiezingen voor voorzitterschap senaat

Alexis Thambwe is vandaag verkozen tot nieuwe voorzitter van de Congolese senaat. Dat melden Congolese media. Thambwe was de kandidaat van het Front Commun pour le Congo (FCC), het platform van partijen die zich achter oud-president Joseph Kabila hebben geschaard. Thambwe haalde het nipter dan verwacht met 65 stemmen, tegen 43 voor zijn tegenstander Modeste Bahati. Bij de verkiezingen voor de eerste vicevoorzitter van het parlement moesten Kabila en zijn FCC wel een serieuze opdoffer incasseren: hun kandidaat voor die post, Evariste Boshab, haalde het verrassend genoeg niet van oud-premier Samy Badibanga. De FCC bezet in de senaat 80 van de 109 zetels, maar lang niet alle FCC-senatoren spraken dus hun steun uit voor Thambwe, die dicht bij Kabila staat. Bahati maakte ook deel uit van de FCC-rangen, maar werd buitengegooid omdat hij de voorzittershamer bleef ambiëren. Zijn eigen politieke groep, de AFDC-A, beschikt over amper 13 zetels.

Voor Boshab als eerste vicevoorzitter was er dus nog minder steun. Hij haalde slechts 44 stemmen, tegenover 60 voor Badibanga. Die oud-premier was vroeger een vertrouweling van huidig president Félix Tshisekedi, maar brak met Tshisekedi’s UDPS toen hij premier werd onder Kabila in 2016-2017.







De 76-jarige Thambwe bekleedde sinds de jaren 80 al verschillende ministerposten, en was meest recent minister van Justitie. Vorig jaar werd hij gehoord door de Belgische federale gerechtelijke politie, na een klacht over misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden omdat hij de aanslag, in oktober 1998, op een vliegtuig van Congo Airlines opgeëist heeft. Het vliegtuig crashte en alle vijftig mensen aan boord kwamen om.

Daarnaast is hij een van de 14 hooggeplaatste Congolezen tegen wie EU-sancties lopen voor het belemmeren van het electoraal proces in de laatste jaren van het Kabila-regime.

Kabila zelf is, als oud-president, senator voor het leven, maar was niet aanwezig bij de stemming. Zijn FCC heeft een meerderheid in de senaat, maar ook in het lagerhuis van het Congolese parlement en in de meeste van de 26 provinciale parlementen.

Gisteren werd aangekondigd dat Tshisekedi en Kabila een akkoord gevonden hebben over de samenstelling van de regering, meer dan een half jaar nadat de nieuwe president de eed heeft afgelegd.

Thambwe volgt Léon Kenga Wa Dondo op, die de senaat 12 jaar voorzat.

