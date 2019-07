Hamilton pakt de pole in Hockenheim, Ferrari in de problemen

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) heeft vandaag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Duitsland, dat is de elfde WK-manche van het seizoen. Op het circuit van Hockenheim werkte de regerende wereldkampioen en WK-leider zijn snelste ronde af in 1:11.767 en was daarmee 346 duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull). Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas zette de derde tijd neer.

Ferrari beleefde een catastrofale namiddag op het Duitse circuit. Sebastian Vettel kon in Q1 geen tijd neerzetten door problemen met de turbo en start zondag voor eigen publiek van op de laatste plaats. Zijn Monegaskische ploegmakker Charles Leclerc kon in Q3 niet meer vertrekken en is bijgevolg tiende in de kwalificaties.







Voor Hamilton is het de vierde pole van het seizoen, de 87e in zijn carrière. Morgennamiddag kan hij in Hockenheim zijn vijfde zege pakken en daarmee alweer een stap naar een nieuwe wereldtitel zetten. In de stand staat hij aan de leiding met 223 punten, ruim voor Bottas (184) en Verstappen (136).

bron: Belga