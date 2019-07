Gerenoveerde zalen KMSKB voorlopig gesloten door probleem met klimaatregeling

Door een probleem met de klimaatregeling in een pas gerenoveerde vleugel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel zijn heel wat Hollandse werken, waaronder meesterwerken van Rembrandt en Frans Hals, in veiligheid moeten worden gebracht. De 9 gerenoveerde zalen van het museum zijn voorlopig gesloten. Dat meldt VRT NWS. Nog geen half jaar geleden opende het meest bezochte museum van ons land trots de gerenoveerde “Hollandse vleugel”, met meesterwerken van Rembrandt en Frans Hals. De conservator had bijna 10 jaar moeten wachten op die renovatie, en noemde het toen een hoogtepunt uit haar carrière.

Wie vandaag de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) binnenstapt, staat voor een gesloten deur: de 9 zalen met Hollandse meesters zijn niet toegankelijk. “Tijdelijk”, laat het museum weten. “De zalen zijn deels leeggehaald omdat we onlangs problemen hebben vastgesteld met de klimatisatie, die zorgden voor vochtproblemen. We zitten hier erg mee verveeld, maar zijn niet verantwoordelijk voor de renovatie, daarvoor verwijzen we door naar de Regie der Gebouwen.”

De Regie der Gebouwen bevestigt en erkent de problemen. “Bij de renovatie van de zalen is er een fout gebeurd bij de installatie van de klimaatregeling, die fout ligt bij een onderaannemer van onze aannemer. De museummedewerkers hebben op een bepaald moment condens opgemerkt, die hier en daar zichtbaar was op de muren van de zalen.”

De herstellingswerken zijn gepland tot eind juli, daarna volgt er nog een testfase, voor de schilderijen kunnen terugkeren. Naar verwachting heropenen de zalen (ten vroegste) eind augustus. De kunstwerken zijn op geen enkel moment echt in gevaar geweest, benadrukken zowel het museum als de Regie der Gebouwen.

bron: Belga