Frankrijk houdt ondanks Amerikaanse dreigementen vast aan digitaks

Parijs is niet onder de indruk van de dreigementen en beledigingen vanuit Washington over de digitaks die de Fransen invoeren. “We gaan die belasting invoeren zolang er geen internationale oplossing is”, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vandaag tijdens een persconferentie in Parijs. De G7, waar ook Frankrijk en de Verenigde Staten in zitten, bereikte vorige week een consensus over de invoering van zo’n taks voor de grote technologiebedrijven, maar heel concreet is de invulling daarvan nog niet. Le Maire hoopt verdere stappen te zetten op de G7-top in Biarritz, eind augustus. “We willen nauw samenwerken met onze Amerikaanse vrienden.” Le Maire beklemtoonde vandaag nogmaals dat de taks niet specifiek gericht is op Amerikaanse bedrijven, maar dat ook Europese of Chinese technologiebedrijven extra belast kunnen worden. De Fransen gaven die boodschap al verschillende keren, maar voor Trump gaat het om een valse belasting. Hij verwijt zijn Franse collega Emmanuel Macron domheid en dreigt met een eigen belasting op de Franse wijn. “”We zullen binnenkort een serieuze tegenmaatregel nemen na de domheid van Macron. Ik heb altijd gezegd dat de Amerikaanse wijn beter is dan de Franse”, tweette Trump, een zelfverklaarde geheelonthouder.

Le Maire zei vandaag nog in Parijs dat hij in de vooravond met zijn Amerikaanse ambtgenoot Steven Mnuchin zal bellen.







De Franse minister zei verder nog dat het de bedoeling is om tegen eind volgend jaar te komen tot een akkoord binnen de Oeso.

Het Franse parlement heeft eerder deze maand het licht op groen gezet voor deze digitaks. Macron wilde een Europees initiatief in die zin, maar dat mislukte. De digitaks is van toepassing op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. Hen wordt een omzetbelasting opgelegd van 3 procent. De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies. Volgens Parijs zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf.

bron: Belga