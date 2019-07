Dressel pakt WK-goud op 50m vrije slag, Sjöström triomfeert op 50m vlinder

De Amerikaan Caeleb Dressel heeft zaterdag op de 50m vrije slag zijn vierde gouden medaille veroverd op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In totaal zit Dressel al aan elf wereldtitels. In een chrono van 21.04 zette Dressel een nieuw kampioenschapsrecord neer. Het zilver was voor de Braziliaan Bruno Fratus en de Griek Kristian Gkolomeew, die beiden finishten in 21.45. De Rus Vladimir Morozov pakte brons in 21.53. Dressel pakte eerder dit WK goud op de 4x100m vrij, de 100m vrij en de 100m vlinderslag.

De Zweedse Sarah Sjöström prolongeerde haar titel op de 50m vlinderslag. Ze finishte in 25.02, voor de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.35) en de Egyptische Farida Osman (25.47). Het is voor de Zweedse haar eerste wereldtitel in Gwangju, na zilver op de 100m vlinderslag en brons op de 100m vrij.







bron: Belga