Bernal speelt enkele seconden kwijt op achtervolgers

Nog voor de start van de twintigste en tevens voorlaatste etappe in deze Ronde van Frankrijk, heeft geletruidrager Egan Bernal (Team Ineos) enkele seconden kwijtgespeeld op zijn achtervolgers in de stand. Bij de manuele tijdopname van zaterdag boven op de Col de l’Iseran bleek er immers een fout te zijn gemaakt – het Jumbo-Visma van Steven Kruijswijk ging daarvoor verhaal halen bij de koerscommissarissen en kreeg uiteindelijk dus gelijk. Van de renners die in het groepje van de Nederlander zaten bij aankomst boven op de top van de Col de l’Iseran werd vijf seconden van hun totaaltijd afgehaald. Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step), op dat moment nog geletruidrager, kreeg drie seconden tijdswinst en volgt nu op 45 seconden van Bernal. Geraint Thomas (Ineos), de Tourwinnaar van vorig jaar, is derde op 1:11, Kruijswijk is vierde op 1:23.

Vandaag valt met de laatste Alpenrit het doek om de strijd om de eindwinst in deze Tour. Door de slechte klimatologische omstandigheden zag de Tourorganisatie zich genoodzaakt de etappe in te korten van de oorspronkelijke 130km naar 59 kilometer, waarbij de eerste 26 kilometer een rechte aanloop is naar de voet van de slotklim richting Val Thorens, een col buiten categorie van 33 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 procent. Net als gisteren in de afdaling richting Val d’Isère valt ook vandaag in Val Thorens de regen met bakken uit de lucht, waardoor er hier en daar getwijfeld wordt of de etappe wel kan plaatsvinden. Intussen werd er al beslist om de Tourkaravaan de klim richting Val Thorens niet te laten maken.







bron: Belga