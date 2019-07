Belgen in het buitenland – Meunier verliest met PSG oefenduel van Inter

Het Paris Saint-Germain van Rode Duivel Thomas Meunier heeft zaterdag in gokparadijs Macau een oefenduel na strafschoppen (6-5) verloren van Inter Milaan. Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord, nadat Samuele Longo (90.+4) diep in de toegevoegde tijd voor Inter de gelijkmaker lukte. Thilo Kehrer (41.) had de Parijzenaars met de rust in zicht op voorsprong getrapt.

Bij PSG verscheen Meunier aan de aftrap, hij werd een kwartier voor affluiten naar de kant gehaald. Bij Inter in de selectie geen spoor van Radja Nainggolan, die de club zou moeten verlaten. Mogelijk volgt er de komende dagen ook inkomend transfernieuws bij de Nerazzurri, want Romelu Lukaku postte op Instagram een foto met zijn manager Federico Pastorello, die goede banden heeft met het Inter-bestuur, met daarbij het onderschrift ‘Wordt spoedig vervolgd’.

bron: Belga