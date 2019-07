Belgen in het buitenland – Atlético Madrid vernedert Real en Eden Hazard in stadsderby in New York

De derde wedstrijd van Eden Hazard in de kleuren van Real Madrid is vrijdagnacht uitgedraaid op een enorm fiasco. De Koninklijke verloor in New York in haar derde duel in het kader van de International Champions Cup, een wereldwijd vriendschappelijk toernooi, met zware 7-3 cijfers van stadsrivaal Atlético Madrid. Vlak na rust stond het zelfs even 6-0 voor de Rojiblancos. Atlético Madrid startte furieus in het MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey). De tandem Diego Costa-Joao Felix was voorin ongrijpbaar voor de Real-verdediging en bracht Hazard en co al snel het schaamrood op de wangen. Dankzij doelpunten van Costa (1., 28. en 45. pen), Felix (8.) en Correa (19.) stond het aan de pauze 5-0. En dan had Thibaut Courtois nog een uitstekende partij gekeept, anders was de score nog hoger opgelopen. Onze nationale doelman werd aan de pauze gewisseld en zag opnieuw Diego Costa na 51 minuten de stand op 6-0 brengen. Het was voor de aanvaller zijn vierde van de avond. Hazard hielp vervolgens met zijn enige geslaagde actie van de avond verdediger Nacho aan de 6-1, waarna hij gewisseld werd.

De potjes kookten nadien nog even over en Diego Costa en Dani Carvajal kregen na 65 minuten rood bij een massaal opstootje. Vitolo zette twintig minuten voor tijd de 7-1 op het bord, waarna Benzema (85. pen) en Sanchez (89.) in de slotfase nog konden milderen voor Real.

Het seizoen is voor de Koninklijke desastreus begonnen met nederlagen tegen Bayern München (3-1) en Atlético Madrid (7-3) en een gelijkspel tegen Arsenal (2-2, 3-2 winst na penalty’s). Dinsdag speelt Real Madrid zijn laatste wedstrijd in de International Champions Cup, terug in Europa in de Allianz Arena in München tegen Tottenham.

bron: Belga