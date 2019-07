Begrafenis van Tunesische president van start gegaan

In Tunesië is de staatsbegrafenis van start gegaan van Beji Caid Essebsi, de eerste democratisch verkozen president van het land. Verschillende wereldleiders tekenen present. De kist van Essebsi, met daarop een Tunesische vlag, werd naar een hal gebracht in het presidentieel paleis in de hoofdstad Tunis, waar de aanwezigen een laatste groet kunnen brengen aan de overledene.

In totaal zouden vertegenwoordigers uit 20 landen aanwezig zijn op de begrafenis, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, de Spaanse koning Felipe VI, de Qatarese Emir Tamim bin Hamad Al Thani, de Algerijnse interim-president Abdelkader Bensalah en de Palestijnse leider Mahmoed Abbas.







Essebsi zal later op de dag begraven worden op een kerkhof in Tunis, op ongeveer 7 kilometer van het presidentieel paleis. Verschillende straten zijn afgesloten, en er zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. In heel Tunis zijn militairen ontplooid voor de begrafenisstoet.

De Tunesische president stierf donderdag op 92-jarige leeftijd. Hij was de eerste democratisch verkozen president van Tunesië en een politieke veteraan. Bij de eerste vrije verkiezingen na de val van Zine el-Abidine Ben Ali, die lang aan de macht was, werd Caid Essebsi eind 2014 tot staatshoofd verkozen.

In zijn ambtsperiode trachtte Essebsi vooral de verschillende politieke actoren rond de tafel te brengen en de soms diepe kloven tussen liberalen, conservatieven, islamisten en vakbonden te overbruggen. Hij zette zich extra in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen in het islamitische land. Maar onenigheid binnen zijn partij leidde in het recente verleden tot een breuk met premier Youssef Chahed.

Tunesië is het enige land in de regio dat na de zogeheten Arabische Lente verregaande democratische hervormingen doorvoerde. Toch kampt het land met grote economische problemen. Bovendien worden de discussies over de veiligheid in het vakantieland verhit door verscheidene aanslagen op de veiligheidstroepen.

bron: Belga