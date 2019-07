Air Antwerp neemt eerste vliegtuig in ontvangst

In Antwerpen is zaterdag een Fokker 50 aangekomen waarmee Air Antwerp “binnenkort” lijnvluchten zal aanbieden. De nieuwe maatschappij heeft daarmee een eerste vliegtuig in ontvangst genomen, meldt de maatschappij zaterdag in een persbericht. Het vliegtuig kwam vanuit Malmö aan in Antwerpen. Air Antwerp meldt verder nog dat het een aanvraag voor een vliegvergunning (AOC) heeft lopen bij de FOD Mobiliteit. Het is in het kader van die procedure dat de Fokker enkele dagen in Antwerpen zal vertoeven. CEO Johan Maertens kan zaterdag nog niet zeggen wanneer ze die AOC zullen ontvangen. “Het vervullen van de nodige formaliteiten verloopt evenwel mooi volgens plan. Ons team werkt naarstig verder aan de voorbereidingen voor de opstart van de eerste vluchten.”

De maatschappij hoopt nog altijd in het najaar van start te kunnen gaan met lijnvluchten. Welke bestemmingen dat worden, is nog niet bekendgemaakt.

Air Antwerp heeft KLM en CityJet als aandeelhouders. Doel is vanop de luchthaven van Deurne met kleine toestellen naar nichemarkten te vliegen. CEO Maertens stond ook aan het roer bij VLM toen die maatschappij vorige zomer in vereffening ging. Bij Air Antwerp zijn op dit moment nog enkele andere ex-werknemers van VLM aan de slag, om te helpen bij voorbereidende werken.

bron: Belga