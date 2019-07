GAMES. ‘Man of Medan’ onthult zijn geheimen

Vier jaar na ‘Until Dawn’ is Supermassive Games terug met hetzelfde angstwekkende recept. ‘Man of Medan’ is vanaf 30 augustus te koop, maar Metro mocht al even in avant-première spelen.

In de zomer van 2015 verraste studio Supermassive Games vriend en vijand met een van de beste games van het jaar: ‘Until Dawn’. Na enkele jaren van VR-dwalingen met het erg matige ‘Bravo Team’ en ‘The Inpatient’, keert de Engelse studio terug naar zijn roots met ‘Man of Medan’. Dat is de eerste episode van de anthologie ‘The Dark Pictures’ en voor een keer geen PS4-exclusiviteit, maar ook beschikbaar op Xbox One en PC. Aangezien het verhaal zich afspeelt op een boot, nodigde uitgever Bandai Namco Europe de internationale pers uit op een spookschip in Hamburg. Metro was erbij.







Na een korte verwelkoming door Pete Samuels, de CEO van Supermassive Games, worden de gasten in het scheepsruim verdeeld in twee groepen, voor een exclusieve gamesessie van anderhalf uur in een lugubere sfeer. Wij spelen zij aan zij met enkele Poolse collega’s en een Japanse journalist van het mythische magazine Famitsu.

Solo of multiplayer

Het belangrijkste nieuws van dit evenement is de presentatie van de multiplayerfuncties. Een paar minuten na die onthulling worden we gelijk voor de leeuwen gegooid. In team, met een journalist aan de andere kant van de boot, ontdekken we het begin van het avontuur. Je kan Man of Medan online of in co-op spelen. In tegenstelling tot een spel als A Way Out, is het scherm hier niet in tweeën verdeeld. Elke speler ziet een ander perspectief. Vaak bevinden de twee spelers zich in verschillende omgevingen (de ene bijvoorbeeld op de boot terwijl de andere aan het duiken is) en je kan onmogelijk weten wat er bij de andere speler gebeurt of welke beslissingen die neemt. Net als in Until Dawn hebben je keuzes (die alomtegenwoordig zijn) directe – en soms indirecte – gevolgen voor het spelverloop van de andere speler. Het is pas wanneer we achteraf praten met de andere testers dat we beseffen dat bepaalde keuzes heel verschillende gevolgen kunnen hebben.

Tijdens het evenement wordt ook de Movie Night-mode onthuld. Zoals de naam doet vermoeden, is die modus ontwikkeld voor avondjes onder vrienden. Tot vijf spelers kunnen dezelfde controller delen en in de huid kruipen van de vijf personages van het spel. Eén ding is zeker: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Maar je kan ‘Man of Medan’ natuurlijk ook solo spelen. Zoals in ‘Until Dawn’ wissel je dan automatisch af tussen de personages en neem je zelf alle beslissingen om een uniek avontuur te beleven.

Echt angstaanjagend?

Tijdens de speelsessie ontdekken we het scenario van deze eerste episode. De openingsfilm neemt ons mee naar een Amerikaanse marinebasis voor de Chinese kust, vlak na de Tweede Wereldoorlog. We zien verschillende kisten bedekt met de Amerikaanse vlag. In de eerste minuten spelen we met twee soldaten. De bliksem slaat in op hun boot en veroorzaakt vreemde gebeurtenissen aan boord. Deze sessie in het verleden duurt maar een tiental minuten. Daarna keren we terug naar het heden, richting Frans-Polynesië, waar vijf jonge volwassenen aan boord gaan van een jacht om op zoek te gaan naar een oorlogswrak. De belangrijkste eigenschappen van elk personage verschijnen op het scherm. Onvermijdelijk denken we aan Until Dawn!

En daar houden de overeenkomsten met de vorige hit van de studio niet op. Net als ‘Until Dawn’, is ‘Man of Medan’ een narratieve game met veel filmpjes en dialogen. Je moet keuzes maken die het vervolg van het spel beïnvloeden. En net als ‘Until Dawn’ zit het spel ook vol quick time events, waarin je zo snel mogelijk moet drukken op de knop die op het scherm verschijnt om een bepaalde actie te voltooien. ‘Man of Medan’ werpt zich op als een horrorspel, maar echt angstaanjagend was het eerste deel alvast niet. Al begint het serieuze werk naar het schijnt pas na deze lange introductie.

Verdict

‘Man of Medan’ (vanaf 30 augustus op PS4, Xbox One en PC voor 30 euro) belooft een spelduur tussen 5 en 10 uur. De nieuweling van Supermassive Games ziet er veelbelovend uit, ondanks een vrij zware gameplay en enkele grafische bekommernissen in onze testversie. Maar dat zou allemaal moeten opgelost zijn voor de officiële release. Voorlopig zijn er al drie episodes aangekondigd van ‘The Dark Pictures Anthology’. Die staan los van elkaar, met verschillende acteurs, verhalen en decors, maar zijn wel allemaal geïnspireerd op urban legends. Benieuwd naar meer!

Thomas Wallemacq