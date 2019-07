Dit is het beste eiland ter wereld

Als je een vakantie wil boeken, moet je Siargao in de Filipijnen eens overwegen. Het werd net verkozen tot ‘het beste eiland ter wereld’, volgens lezers van Conde Nast Travelers.

Parelwitte stranden, amper 200.000 bewoners en er vallen weinig toeristen te bespeuren: wat een paradijs. Al is het niet zo makkelijk om er te geraken. Siargao heeft geen internationale luchthaven, dus je reist best via Manila, Singapore, Seoul of Hong Kong. Vervolgens stap je op een propellervliegtuigje die je na een vlucht van twee uur dropt op het fantastische eiland.

Watersport







Siargo is bovendien dé surfhoofdstad van de Filipijnen, op maar liefst 15 plaatsen kan je de beste golven pakken. Kan je nog niet surfen? Geen nood, het eiland biedt voldoende surflessen aan. Als je niet zo veel zin hebt om je tijd daaraan te spenderen, kan je ook nog altijd wat gaan snorkelen in het kristalheldere water. Geen fan van watersport? Op het eiland kan je ook fantastische wandelingen maken, of chill gewoon een beetje op het strand. Zijn die vliegtickets al geboekt?

