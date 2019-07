WK zwemmen – Pieter Timmers sneuvelt in reeksen van 50m vrije slag

Pieter Timmers heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 50m vrije slag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De 31-jarige Limburger klokte de twintigste tijd, in 22.32, en kwam daarmee vijf honderdsten te kort voor een swim-off voor kwalificatie. De Amerikaan Caeleb Dressel zwom de snelste tijd in de reeksen, 21.49, 83 honderdsten sneller dan Timmers. Voor Timmers is de uitschakeling op de 50m vrij een nieuwe teleurstelling. Woensdag sneuvelde hij ook al in de halve finales van de 100m vrij, het nummer waarop hij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro drie jaar geleden zilver veroverde. Met de Belgische aflossingsploeg (4x100m) greep hij ook naast een ticket voor de finale.

Timmers bleef op de 50m vrij ook onder het olympisch minimum van 22.01. Hij verzekerde zich eerder wel al van een olympisch deelnamebewijs op de 100m vrij.

bron:Â Belga