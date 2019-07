Windhoos veroorzaakt zware schade in Bree

Hevige onweersbuien zijn in de vooravond over Limburg getrokken. Onder meer in Bree was er aanzienlijke schade. Een windhoos trok door de Panhovenstraat en blies de daken van woningen weg. De dakbekleding van een huis kwam aan de overzijde in een weiland terecht en hing tussen de elektriciteitskabels. De politie van de zone CARMA heeft de straat volledig afgesloten. Verschillende bomen werden ontworteld of waaiden om. Onder meer de schietbomen bij de schutterij in Beek bij Bree liepen averij op. Takken van bomen braken af. “Er is een windhoos over Bree getrokken en die heeft veel schade veroorzaakt aan daken van woningen. Het situeerde zich vooral rondom het kanaal en de Panhovenstraat richting deelgemeente Beek. Elektriciteitscabines liepen averij op, waardoor huizen zonder stroom kwamen te zitten. De netbeheerders en de hulpdiensten doen al het nodige. Bij de getroffen daken was er ook een dak met asbest en dat wordt momenteel dichtgelegd met zeilen. Er is ook een container gaan waaien die tegen een auto terechtkwam. Er vielen gelukkig geen gewonden”, zegt Liesbeth Van der Auwera (CD&V), burgemeester van Bree.

In Heusden-Zolder belandde een boom op de N729, waardoor de uitrit Zolder-Terlaemen en de oprit 27 versperd raakten. De rechterrijstrook van de E314 in Zolder richting Nederland werd versperd door een omgevallen boom. In Zutendaal brak er brand uit in een bos na een blikseminslag op een chalet aan de Besmer. In Zonhoven was er een blikseminslag op een woning, net als op de Kerkhofstraat in Lanaken.







bron:Â Belga