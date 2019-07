Waasland-Beveren strikt Montenegrijnse linksachter

Waasland-Beveren heeft een nieuwe linksachter. De 22-jarige Andrija Vukcevic ondertekende een overeenkomst voor vier seizoenen op de Freethiel. De Montenegrijn was sinds vorige week dinsdag op proef bij de club. Hij nam al deel aan de oefenwedstrijden tegen RC Lens en Union en zal spelen met het nummer 22. Vukcevic komt over van het Servische Spartak Subotica. In het verleden verdedigde hij ook de kleuren van Buducnost Podgorica in zijn thuisland en de Spaanse derdeklasser Sevilla Atlético.

De linksachter is voor Waasland-Beveren de zevende zomertransfer. Eerder kwamen doelmannen Lucas Pirard (STVV) en Brent Gabriel (Club Brugge), verdediger Andreas Wiegel (Duisburg), middenvelder Xian Emmers (Inter Milaan) en aanvallers Matthias Verreth (PSV) en Aboubakary Koita (Gent) de rangen al versterken.







Waasland-Beveren begint de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Het is onzeker of Vukcevic dan al speelgerechtigd is.

bron: Belga