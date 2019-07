Voor het eerst is alarmdrempel ozon overschreden, in Aarschot

De Europese alarmdrempel voor ozon is vandaag voor het eerst tijdens deze hittegolf overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Dat gebeurde in Aarschot, waar de hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie werd opgetekend (242 µg/m³). Op 18 plaatsen in ons land, waarvan 9 in Vlaanderen en 3 in Brussel, werd vandaag de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden.

Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, gelden de aanbevelingen voor de ganse bevolking.







Vanaf morgen verwacht Ircel lagere ozonconcentraties.

bron: Belga