VN stellen “onverschilligheid” tegenover luchtaanvallen in Syrië aan de kaak

De hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, heeft “de onverschilligheid” van de internationale gemeenschap aan de kaak gesteld tegenover het toenemende aantal burgerdoden bij luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië. In bijna drie maanden tijd zijn meer dan 730 burgers, onder wie meer dan 180 kinderen, gedood bij bombardementen door het Syrische bewind of zijn Russische bondgenoot in de provincie Idlib, zo geeft de jongste balans van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten aan.

Bachelet zei dat de recente aanvallen gezondheidsvoorzieningen, scholen en andere civiele infrastructuur zoals markten en bakkerijen viseerden. “Het zijn burgerdoelwitten en het lijkt weinig waarschijnlijk dat ze per ongeluk geraakt werden gezien de frequentie en de hardnekkigheid van de aanvallen”, aldus de mensenrechtencommissaris.







Ze herinnerde eraan dat opzettelijke aanvallen op burgers oorlogsmisdaden waren en dat de daders strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. In het Syrische conflict, dat in 2011 uitbrak, vielen tot dusver meer dan 370.000 doden en sloegen meer dan een miljoen mensen op de vlucht. De hoge commissaris betreurde dat het conflict “de aandacht niet meer trekt van de internationale gemeenschap”.

Bron: Belga