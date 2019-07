Thibaut Pinot moet opgeven in tweede Alpenrit

Thibaut Pinot heeft moeten opgeven in de tweede Alpenrit in de Ronde van Frankrijk. De Fransman van Groupama-FDJ zat na iets meer dan dertig kilometer al op meer dan vier minuten achterstand op de leiders. Op 86 kilometer van de streep zette hij zelf een punt achter zijn lijdensweg en stapte hij in de volgwagen. Pinot stond in het algemeen klassement op de vijfde plaats, op 1:50 van geletruidrager Julian Alaphilippe. In de Pyreneeën was hij vorig weekend nog de beste klimmer van het pak en ook eerder op La Planche des Belles Filles liet hij een uitstekende indruk na.

Wat er precies aan de hand is met de Fransman, is momenteel nog onduidelijk. Aanvankelijk was er sprake van een wespensteek, nu zou het om een spierscheur in het linkerdijbeen gaan. Op tv-beelden was te zien hoe de klimmer uit de Vogezen behandeld werd aan zijn linkerbeen.







Bron: Belga