Ruim 400.000 mensen ontheemd in Syrië in drie maanden van geweld in noordwesten

Meer dan 400.000 mensen zijn de voorbije drie maanden in Syrië op de vlucht geslagen voor geweld in het noordwesten van het land, zo hebben de Verenigde Naties gemeld. De provincie Idlib en omgeving, die gedomineerd wordt door jihadisten, is het doelwit van bombardementen door het Syrische bewind en zijn Russische bondgenoot. De provincie Idlib is grotendeels in handen van de jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, vroeger de Syrische tak van Al Qaida). Ook andere groepen van rebellen en jihadisten zijn er aanwezig. Met de steun van de Russische luchtmacht bombardeert het Syrische bewind de provincie sinds eind april bijna dagelijks, en ook aangrenzende zones van de naburige provincies Aleppo, Hama en Latakia worden gebombardeerd.

“Sinds eind april zijn meer dan 400.000 mensen ontheemd”, zei David Swanson, een woordvoerder van OCHA, het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de VN. De vluchtelingen vertrekken volgens een mededeling van OCHA vooral uit het zuiden van de provincie Idlib en het noorden van de provincie Hama. Ze gaan naar gebieden die relatief gespaard bleven, meer naar het noorden, soms naar regio’s bij de Turkse grens waar vluchtelingenkampen zijn.







“De kampen voor ontheemden zijn overbevolkt en veel van deze mensen moeten in open lucht leven”, voegt OCHA eraan toe. “Ongeveer twee derde van de ontheemden zitten buiten de kampen.”

Bron: Belga