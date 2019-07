Raad van State verwerpt hoogdringend beroep tegen afbraak Pont des Trous in Doornik

De Raad van State heeft het hoogdringend beroep van een vzw tegen de afbraakwerken van de Pont des Trous of ‘Gatenbrug’ in Doornik afgewezen. Het begin van de afbraakwerken is gepland voor 2 augustus.

De Pont des Trous bakent het einde van het historische hart van Doornik af. Het is een van de meest prestigieuze overblijfselen van de middeleeuwse militaire architectuur in België en een van de laatste drie militaire rivierbruggen die vandaag nog bestaan in de wereld.

De brug, gebouwd op het einde van de 13de eeuw, is echter niet geschikt voor de moderne binnenvaart. Dus werd eerder dit jaar beslist om ze af te breken en weer op te bouwen in een gelijkaardige stijl. Hierdoor wordt het mogelijk om zwaardere schepen – tot 2.000 ton – te laten doorvaren in het kader van de Seine-Scheldeverbinding.







Maar de vzw “La beauté sauvera le monde” had tegen de plannen beroep ingediend bij de Raad van State. Die verwierp het beroep vandaag omdat volgens de instelling het belang van de verzoekende partijen onvoldoende is aangetoond. Ook zijn ze onzorgvuldig tewerk gegaan bij de procedure in hoogdringendheid, luidt het in het arrest.

De vzw maakte gebruik van deze procedure, omdat de werken al heel binnenkort zouden starten en wegens “de zware en onomkeerbare gevolgen” van die werken, klonk het dit weekend. De vzw wees er ook op dat er geen advies is geweest van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. De Gatenbrug is een beschermd monument.

bron: Belga