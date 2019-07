Meer dan 20 gewonden door koolmonoxidevergiftiging in kapsalon Wenen

In een schoonheidssalon in Wenen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt door koolmonoxidevergiftiging. De betrokken personen werden met symptomen als misselijkheid overgebracht naar het ziekenhuis, meldt het Oostenrijkse nieuwsagentschap APA. Niemand raakte ernstig gewond. Over de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging bestaat nog geen duidelijkheid, maar vermoed wordt dat een gasboiler aan de basis ligt van het incident. Wanneer de temperatuur buiten erg hoog oploopt, kan het gebeuren dat de koolmonoxidedampen van zulke verwarmers binnenshuis vastzitten in plaats van door de afvoerbuis weg te stromen. Ventilatoren en draagbare airco’s kunnen bovendien de giftige, reukloze gassen terug het gebouw in zuigen. De brandweer heeft het salon grondig verlucht.

bron: Belga