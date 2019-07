Jupiler Pro League – Landskampioen Racing Genk opent nieuwe seizoen met thuisduel tegen KV Kortrijk

Landskampioen Racing Genk trapt vrijdagavond het gloednieuwe seizoen van de Jupiler Pro League af met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Club Brugge, de runner-up van vorig jaar, moet zaterdag naar Waasland-Beveren. Zondag staan dan weer alle ogen gericht op Vincent Kompany, die met Anderlecht debuteert tegen KV Oostende. Genk wil na het voorbije topseizoen op hetzelfde elan doorgaan, maar de club is op haar hoede. De competitie beginnen na een kampioenenjaar is nooit makkelijk en de Limburgers verloren bovendien sterkhouders als Leandro Trossard en Ruslan Malinovskyi. Felice Mazzu, die in de zomer Philippe Clement opvolgde, zal zich dus meteen moeten bewijzen. Racing kan wel vertrouwen putten uit de Supercup, waar KV Mechelen afgelopen weekend met een vlotte 3-0 huiswaarts moest.

Clement, de architect van het Limburgse succes, zit nu op de trainersbank bij Club. De blauw-zwarte fans verwachten heel erg veel van hun ex-speler, en Clement zelf droomt er stiekem van zijn kunststukje van bij Genk te herhalen. Dan mag een verplaatsing naar Waasland-Beveren, zoals altijd genoemd als een van de degradatiekandidaten, geen probleem zijn.

Zondagmiddag maakt speler-trainer Kompany dan weer zijn langverwachte debuut bij RSCA. De Brusselse club kende zijn slechtste seizoen sinds mensenheugenis, maar dat zijn de meeste fans na de komst van Kompany vergeten. Kompany toont zich ambitieus en haalde een vedette als Samir Nasri naar België, maar wil ook niet te hard van stapel lopen. Toch houdt in het Astridpark niemand rekening met een gemiste start tegen Oostende.

bron: Belga