Bulgaars parlement stemt veto weg tegen aankoop Amerikaanse gevechtsvliegtuigen

Het Bulgaarse parlement heeft het presidentiële veto tegen de goedkeuring van een koopovereenkomst voor acht Amerikaanse gevechtsvliegtuigen weggestemd. Een meerderheid van 128 parlementsleden keurde de wet goed die de aankoop regelt en stemde zo tegen het veto van staatshoofd Rumen Radew. De voor-stemmers kwamen uit de conservatieve partij GERB, voor een stuk uit de partij van de regerende nationalisten, en uit oppositiepartij DPS, die de Turkse minderheid vertegenwoordigt. Met de gevechtsvliegtuigen van het type F-16 Block 70 wil het armste land van de Europese Unie zijn verouderde MIG-29’s uit het Sovjet-tijdperk vervangen. Het vroegere Oostblokland is sinds 2004 lid van de Navo.

President Radew verdedigde zijn veto op 23 juli door te stellen dat er voor de aankoop van de dure straaljagers uit de VS geen eensgezindheid bestaat onder de Bulgaarse bevolking. Ook zei Radew, een vroegere gevechtspiloot en opperbevelhebber van de luchtmacht, dat de regering de vliegtuigen zonder de juiste uitrusting besteld heeft.







Drieënzeventig parlementsleden stemden tegen de omstreden aankoop. Naast de socialisten, die in de oppositie zitten, steunden ook parlementsleden van de regerende nationalisten, en van de kleine populistische partij Wolja het presidentiële veto.

Om de nieuwe gevechtsvliegtuigen vooraf te betalen, zoals de VS willen, heeft het parlement in Sofia het defensiebudget verhoogd. De eerste van de negen vliegtuigen wordt in 2023 verwacht. In 2024 moeten ze allemaal geleverd zijn.

bron: Belga