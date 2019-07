Regan Smith heeft op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju een wereldrecord neergezet in de halve finales van de 200 meter rugslag. De 17-jarige Amerikaanse zwom naar 2:03.35. Het vorige wereldrecord stond op naam van de Amerikaanse Missy Franklin, die in 2012 in Londen 2:04.06 op de tabellen zette.

De finale volgt morgen.







bron: Belga