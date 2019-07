Zo ziet actrice Selma Blair eruit na haar MS-behandeling, maar ze blijft positief

De Amerikaanse actrice Selma Blair maakte in 2018 via Instagram bekend dat ze Multiple Sclerose (MS), een zenuwziekte heeft. Blair mocht enkele dagen geleden het ziekenhuis verlaten en deelde voor die gelegenheid een emotionele foto op het sociale netwerk.

Onde de foto schrijft de actrice dat ze verzorgd werd door “een ongelooflijk team van verpleegsters, techneuten en een visionaire arts”. Zowel het team als Blair zelf geloven in haar genezing, zegt ze. Al is haar immuunsysteem de komende drie maanden verzwakt, “dus geen kusjes geven alsjeblieft”.







Geen tragedie

Eerder was Blair al openhartig over haar ziekte. Zo zei ze tegen het Amerikaanse tijdschrift people dat ze goede en slechte dagen heeft. Ze voelt zich voortdurend zwak, is regelmatig misselijk en haar eetlust is zwaar verminderd. Toch blijft ze positief: “Mijn ziekte is geen tragedie, maar ik zeg tegen mezelf: je gaatje leven leiden op een manier waardoor je een voorbeeld bent voor jezelf en je zoon.”