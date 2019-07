Oeps! Man duwt agenten opzij om te wildplassen op Gentse Feesten

Het aantal wildplassers op de Gentse Feesten blijft op een laag niveau. Maar diegene die het aandurven, vertonen steeds meer lef. Nadat woensdag iemand in het portaal van het commissariaat urineerde, duwde gisteren een man twee agenten opzij alvorens hij zijn broek openritste.

Op de zesde dag van de Gentse Feesten kregen 45 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen, van wie 37 in de feestzone en 8 buiten de zone. Dat is opnieuw opmerkelijk weinig. Maar wie het toch doet, doet het meteen goed. Een wildplasser in het portaal van de Sint-Jacobskerk duwde enkele agenten opzij alvorens zijn rits te openen.







“Twee agenten in burger zagen een man plassen in het portaal en deden hun oranje band aan om de man te bekeuren”, vertelt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Maar op dat moment duwde een tweede man hen hardhandig opzij om op zijn beurt te plassen in het portaal.” Beide mannen kregen een GAS-boete van 120 euro. “De tweede man verklaarde de oranje banden van de politiemannen niet te hebben gezien.”