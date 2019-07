Nationaal hitterecord naar boven bijgesteld tot 41,8 graden Celsius

Donderdag was het in het Vlaams-Brabantse Begijnendijk 41,8 graden, wat de hoogste temperatuur is die in België opgetekend werd sinds de start van de metingen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de analyse van alle gegevens van de klimatologische stations van het KMI, meldt weerman David Dehenauw.

Het nationaal hitterecord werd daarmee naar boven bijgesteld. Donderdag stond dat record op basis van de voorlopige cijfers nog op naam van het West-Vlaamse Beitem, waar een temperatuur van 40,7 graden Celsius werd opgemeten.