In deze 23 Belgische gemeenten zal Deliveroo binnenkort maaltijden leveren

Deliveroo breidt fors uit in België en wordt actief in 23 nieuwe gemeenten. De nieuwe Vlaamse gemeenten zijn Knokke, Blankenberge, De Haan, Brasschaat, Lier, Beveren, Zaventem, Grimbergen, Diegem, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw. De maaltijdleverancier was al actief in elf steden.

In grote steden als Brussel en Antwerpen doet Deliveroo een beroep op freelancekoeriers, die maaltijden van restaurants naar mensen thuis brengen. In de nieuwe, kleinere steden moeten restaurants zelf de levering verzorgen. Al 285 Belgische restaurants werken op die manier samen met Deliveroo. Het hoopt dat aantal tegen eind dit jaar op te drijven naar 500.







Met het ‘marktplaatsmodel’ gaat Deliveroo de concurrentie aan met het Nederlandse Takeaway.com, al jaren actief in kleinere gemeenten. Ook daar kunnen restaurants hun maaltijden alleen adverteren op de platformen van het e-commercebedrijf. Ze moeten zelf voor koeriers instaan.

Onduidelijk statuut

Ondanks het succes van Deliveroo gaat het bedrijf nog steeds gebukt onder de perikelen rond het statuut van zijn koeriers. Eerder dit jaar berichtte Le Soir dat de maaltijdleverancier zijn koeriers laat werken onder een statuut waar ze geen aanspraak op kunnen maken. Volgens de fiscus is het belastingstelsel van de deeleconomie niet van toepassing op de koeriers. Ze moeten beschouwd worden als werknemers of als zelfstandigen, bevestigt de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Die fiscale onduidelijkheid zorgde ervoor dat koeriers die vorig jaar maaltijden hebben bezorgd voor Deliveroo of Uber Eats begin juli nog steeds geen fiscale fiche van hun inkomsten in 2018 ontvangen hadden van die platformen. Omdat ze daardoor hun belastingaangifte niet correct konden invullen, heeft de FOD Financiën beslist hen uitstel te verlenen tot 30 augustus.

Bovendien gaan de koeriers regelmatig in staking om een hogere vergoeding te eisen, zoals vorige maand nog in Gent.