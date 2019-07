Betekenen deze stoelen het einde van ‘manspreading’?

De Britse ontwerpster Laila Laurel heeft een prestigieuze designprijs gewonnen voor een stoel die ze ontworpen heeft. De stoel is allesbehalve gewoontjes, want hij maakt het mannen onmogelijk om wijdbeens te zitten. ‘Manspreading’ kan dus niet als je deze stoel wil gebruiken. Uiteraard krijgt Laila heel wat kritiek te verduren, voornamelijk van mannen.

Maar mannen niet gevreesd, er bestaat ook een vrouwelijke variant van de stoel. Dat exemplaar heeft aan de voorkant van de zitting een verhoging waardoor vrouwen hun benen wat moeten spreiden. Volgens Laila zullen vrouwen hierdoor “iets zelfverzekerder” overkomen en “hun territorium terug kunnen nemen”. De mannelijke stoel zorgt ervoor dat heren in een “iets mindere macho zithouding” gaan zitten. “Mijn stoelen zijn geen aanklacht tegen kerels of macho’s. Daar gaan mijn ontwerpen helemaal niet over”, zegt de designer. Ze benadrukt dat ze mannen absoluut niet haat.

Humor







Desondanks krijgt de Britse heel wat kritiek te verduren. “Zo belachelijk”, klinkt het. “Er is nik smis met normale stoelen.” Of “Inleveren die prijs! Mannen en vrouwen moeten kunnen zitten zoals ze zelf willen.”

Laila reageert nuchter op de kritiek: “Blijkbaar is het zo dat als je sociale problemen wil aankaarten, dat in de publieke opinie een polariserend effect heeft. Maar neem mijn werk niet te serieus. Ik wil als jonge feministe dat mijn werk provocerend is maar ook boeiend en geinig. Humor is een belangrijk middel om een gesprek op gang te brengen en houden over maatschappelijke kwesties zoals het zitgedrag van mannen én vrouwen.”