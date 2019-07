Brons voor Tondeur en Vandendriessche in triatlon op Alpe D’Huez

Met Kenneth Vandendriessche bij de mannen en Alexandra Tondeur bij de vrouwen stonden er vandaag twee landgenoten op het derde trapje van het podium na de triatlon in het Franse Alpe d’Huez. Na 2,2 km zwemmen in het Lac du Verney, 118 km fietsen met onderweg drie cols (de Alpe du Grand Serre, de Col d’Ornon en Alpe d’Huez) en 20 km lopen finishte Vandendriessche de race in de Franse Alpen in 6u11:36. De zege was voor de Fransman Romain Guillaume (6u02:52), die Frederik Van Lierde opvolgt op de erelijst. De Spanjaard Albert Moreno Molins (6u09:42) hield de aanstormende Vandendriessche nog net van de tweede plaats. Timothy Van Houtem, vorig jaar derde en ook al twee keer tweede op Alpe D’Huez, kwam als zevende over de streep in 6u17:48. Pamphiel Pareyn (6u20:45) werd achtste.

Bij de vrouwen boekte viervoudig olympisch kampioene Daniela Ryf een overtuigende overwinning. De Zwitserse legde de loodzware beproeving af in 6u15:57 en moest zo slechts vijf mannelijke triatleten voor laten gaan. De Australische Carrie Lester (6u44:15), recent nog winnaar in de Ironman van Nice, finishte bijna een halfuur na Ryf. Onze landgenote Tondeur (6u57:32) moest 45 minuten toegeven. Vorig jaar werd ze nog tweede op Alpe d’Huez.







bron: Belga