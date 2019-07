Vlaamse snellaadpunten laten op zich wachten

Vlaanderen slaagt er maar moeizaam in snellaadpunten te plaatsen voor elektrische auto’s. Verschillende installateurs klagen over een aanslepende administratieve procedure en lange wachttijden om een aansluiting te krijgen op het elektriciteitsnet. Dat schrijft De Tijd. Nochtans zijn snellaadpunten langs snelwegen en op publieke plekken cruciaal voor de uitrol van de elektrische auto. Wie langere afstanden aflegt, kan er in enkele minuten zijn elektrische wagen “bijtanken”. “In Nederland bedraagt de realisatietermijn voor een snellaadpunt typisch vier maanden. Hier in Vlaanderen duurt het anderhalf tot drie jaar”, zegt Jochen De Smet, de voorzitter van Avere, de federatie voor elektrische mobiliteit.

Michiel Langezaal, de CEO van het Nederlandse beursgenoteerde laadpalenbedrijf Fastned, wil in België een 50-tal snellaadstations bouwen. “Maar vooraleer je kan beginnen met de bouw van een station, wat maar enkele weken duurt, ben je snel twee jaar kwijt aan administratie”, zegt hij. “In 2014 had ik mijn eerste gesprek in België. Pas eind dit jaar of begin 2020 hopen we te starten met de bouw van ons eerste station.”







Dirk Maes, de zaakvoerder van de Bornemse tankstationuitbater Maes, heeft in België vijf laadpalen staan, maar is niet van plan dat aantal drastisch uit te breiden. “Laden gebeurt voor 80 procent thuis of op het werk. Op straat zijn enkel snelladers nuttig, maar de investeringen zijn erg groot en de installatie is een administratieve lijdensweg.”

Fluvius-woordvoerder Isabel Van Cutsem erkent dat de aansluiting voor snellaadpunten door hun hoge vermogen soms enkele maanden kan duren. “Als het om afgelegen plaatsen gaat, moeten we investeringswerken doen: alles inplannen, het budget goedkeuren, materiaal bestellen en de werken uitvoeren.”

Vlaanderen telt op dit moment 38 locaties met snelladers, vooral langs de snelwegen. Nederland heeft al op meer dan 200 plaatsen snelladers staan.

bron: Belga