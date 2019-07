Tour de France – Deceuninck – Quick-Step krijgt geldboete voor duw in de rug bij Julian Alaphilippe

Deceuninck – Quick-Step heeft een boete van 500 Zwitserse frank (452 euro) gekregen voor “gevaarlijk gedrag van een personeelslid van het team op km 188”, zo maakte de wedstrijdjury donderdagavond na de achttiende etappe in de Tour bekend. Het gaat om de duw in de rug van geletruidrager Julian Alaphilippe, die door een teamlid gegeven wordt tijdens de beklimming van de Galibier, de laatste helling van de dag. Op dat moment was de Fransman in volle achtervolging op de rest van de klassementsrenners, die hij vervolgens met een spectaculaire afdaling weer zou bijbenen, op Egan Bernal na.

bron: Belga