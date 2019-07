Thalys zet ticketverkoop tijdelijk stop

Omdat de extreme weersomstandigheden te veel problemen veroorzaken op het spoor, heeft Thalys de ticketverkoop voor al zijn ritten van vandaag stilgelegd. De spoorwegmaatschappij raadt klanten aan om hun reis uit te stellen. Vanmiddag vielen twee Thalys-treinen uit. “We doen dit uit voorzorg”, klinkt het bij de persdienst van Thalys. “Het is nu beter om niet nog meer mensen op de treinen te zetten. Het is een veiligheidsmaatregel.” Het is nog niet uitgemaakt of de maatregel ook morgen zal gelden. “Dat zal afhangen van het verloop van het treinverkeer.”

bron: Belga