Swissport – Abbas dreigt alle samenwerkingsakkoorden met Israël te beëindigen

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft er donderdag mee gedreigd alle bestaande samenwerkingsovereenkomsten met Israël te beëindigen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Tijdens een noodvergadering in Ramallah verklaarde Abbas dat alle ondertekende samenwerkingsovereenkomsten zullen worden opgeschort. Vrijdag zal een commissie worden samengesteld die de opdracht krijgt om dat besluit uit te voeren. Abbas heeft in het verleden wel vaker gedreigd met het opzeggen van akkoorden met Israël, maar voorlopig is het nog nooit zo ver gekomen.

De Palestijnse president had de noodvergadering samengeroepen nadat Israëlische soldaten maandag tientallen Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem hadden verwoest. Zeker zeventien mensen raakten ontheemd door die actie, die veroordeeld werd door onder meer de Verenigde Naties en de EU. Volgens de VN zijn honderden mensen hun eigendom kwijtgeraakt.

De Palestijnen “zullen niet bezwijken voor dictaten en voor voldongen feiten die met brute kracht worden opgelegd, met name in Jeruzalem”, zo heeft Abbas volgens WAFA meegedeeld.

Israël zegt dat de gebouwen erg dicht bij de “veiligheidsmuur” stonden, die het in 2002 begon te bouwen. Het Israëlische hooggerechtshof had de sloop goedgekeurd, omdat de gebouwen een gevaar vormden “in het gebied van de veiligheidsmuur”.

