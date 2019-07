Quintana redt zijn Tour met zege in koninginnenrit, Alaphilippe blijft in het geel

Nairo Quintana (Movistar) heeft vandaag de koninginnenetappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Voor de Colombiaan was het de derde etappezege ooit in de Tour. Quintana reed voor deze achttiende etappe, over 208 kilometer tussen Embrun en Valloire, een anonieme Tour, waarmee hij in het klassement niet verder kwam dan de dertiende plaats. In de eerste rit in de Alpen stelde de Colombiaan echter orde op zaken: na een aanval op de Galibier, na de Col d’Izoard de tweede col buiten categorie in deze etappe, ging hij solo op de finish af, die na een afdaling in het dal lag.

Daar hield hij een voorsprong over van 1:35 op eerste achtervolger Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), die de bollentrui van Tim Wellens (Lotto Soudal) overnam. De Kazach Alexey Lutsenko (Astana) werd derde op 2:28. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) was met een zesde stek de beste Belg.







In de achtergrond deed Egan Bernal de beste zaak bij de klassementsrenners. De Colombiaan van Team Ineos springt van de vijfde naar de tweede plaats, op anderhalve minuut van Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step). De Fransman werd op de Galibier gelost, maar na een risicovolle afdaling vond hij toch opnieuw aansluiting bij Geraint Thomas en co.

Alaphilippe start morgen zo ook in de tweede Alpenrit in de gele trui. Dan wordt er 126,5 kilometer tussen Saint-Jean-de-Maurienne en Tignes afgewerkt, met onderweg onder meer één col van buiten categorie.

bron: Belga