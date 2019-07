Opnieuw een profbokser overleden na kamp

Amper enkele dagen na de Rus Maxim Dadashev is er opnieuw een profbokser na een kamp aan zijn verwondingen overleden, zo maakte de boksfederatie WBC donderdag bekend.

De 23-jarige Argentijn Hugo Santillan werd zaterdag na zijn kamp bij de lichtgewichten tegen de Uruguayaan Eduardo Abreu met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar hij geopereerd werd, maar niet meer bij bewustzijn kwam. Donderdag kwam hij aldaar te overlijden.

Santillan mocht eigenlijk uit voorzorg niet meer boksen tot 30 juli. Die maatregel had hij opgelegd gekregen van de Duitse boksfederatie, opdat hij zou herstellen van de opgelopen verwondingen tijdens een kamp, vorige maand in Hamburg. Ondanks het verbod stapte Santillan toch in de ring, met de fatale afloop als gevolg.

Dinsdag verloor Dadashev al het leven na een bokskamp. De Rus overleed aan de gevolgen van een hersenletsel dat hij overhield aan een kamp afgelopen vrijdag. Het boksgevecht tussen Dadashev en de Puerto Ricaan Subriel Matias in Oxon Hill (Maryland) werd gestaakt door Dadashevs coach in de elfde ronde. Het Russische superlichtgewicht (-63,5 kilogram), alias “Mad Max”, werd na een reeks mokerslagen afgevoerd.

De Rus werd al in de ring onderzocht door een arts. Hij zakte later op weg naar de kleedkamer in elkaar. Een hersenbloeding veroorzaakte veel druk op zijn hersenen, waardoor Dadashev meteen onder het mes moest. Hij werd ook even in een kunstmatig coma gebracht, maar niets mocht nog baten.

bron:Â Belga